Edirne'de dehşet! Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulundu: Boynunda ve sırtında...

23 Ekim 2024 08:15 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 08:24

Edirne'de Tunca Nehri'nin kenarında bıçaklanmış ve yakılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cinayeti çözmek için adeta seferber oldu. 10 kilometrelik alanda bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi, 21 yaşındaki cinayet şüphelisini gözaltına aldı.

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Edirne​'de Tunca Nehri'nin kenarında hareketsiz yatan yaşlı adamı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın bıçaklanıp yakıldığı tespit edilirken, adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Faküktesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ

Yapılan çalışmalarda üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 71 yaşındaki A.S. isimli erkek vatandaşa ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan incelemede, boynunda ve sırtında kesici alet kullanıldığı, ayrıca cesette kısmi yanıklar tespit edildi.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede, 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisinin 21 yaşındaki Y.K. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.