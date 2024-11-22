Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Edirne’de dehşet veren olay: Ölü ve yaralılar var!

Edirne’de dehşet veren olay: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 23:17 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:25
Edirne’de dehşet veren olay: Ölü ve yaralılar var!

Edirne’de bir kişi husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açtı. Dehşet veren olayda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı…

Edirne’nin Keşan​ ilçesinde park halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde park halinde bulunan 22 HC 116 plakalı otomobilin içerisinde husumetlilerinin olduğunu gören A.Ö., yanındaki tabanca ile otomobile ateş açtı. Kurşunlar, otomobil içerisindeki Mehmet Emin Sınır (26), D.K. ve F.D.’ye isabet etti.

Edirne’de dehşet veren olay: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

TABANCAYLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Emin Sınır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, D.K. ve F.D. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan D.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanan A.Ö. gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır'ın cenazesi ise, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Keşanedirne

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...