Edirne'de elektrik hattı patladı, mahalleli ayağa kalktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 02:51 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:28
Edirne'de yüksek ses ve ışık saçarak elektrik hattı patladı. Gecenin karanlığını aydınlatan patlama, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.
Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde yüksek ses ve ışıkla aniden patlamaya başlayan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Ses ve ışık mahalleliyi ayağa kaldırdı. Patlamanın ardından bir evin çatısına düşen kablo, yangına sebep oldu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, TREDAŞ ekipleri de elektrik kablosunu yenileme çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı