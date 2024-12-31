Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Edirne'de elektrik hattı patladı, mahalleli ayağa kalktı

Edirne'de elektrik hattı patladı, mahalleli ayağa kalktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 02:51 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:28

Edirne'de yüksek ses ve ışık saçarak elektrik hattı patladı. Gecenin karanlığını aydınlatan patlama, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Edirne​'nin Menzilahır Mahallesi'nde yüksek ses ve ışıkla aniden patlamaya başlayan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Ses ve ışık mahalleliyi ayağa kaldırdı. Patlamanın ardından bir evin çatısına düşen kablo, yangına sebep oldu.

Edirne'de elektrik hattı patladı, mahalleli ayağa kalktı - 1. Resim

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye​ ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Edirne'de elektrik hattı patladı, mahalleli ayağa kalktı - 2. Resim

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, TREDAŞ ekipleri de elektrik kablosunu yenileme çalışması başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
edirnepatlamaitfaiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...