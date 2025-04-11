Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Keşan istikametinden Malkara istikametine giden E.B. yönetimindeki otomobil, Yenimuhacir Kavşağı’nı geçtiği sırada, önünde giden Z.U. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun sağındaki şarampole uçarken otomobil ise refüje çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y., G.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

