Edirne'de kan donduran cinayet! Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarı yaptı
Edirne'de babasını silahla öldürdükten sonra baltayla parçalara ayıran C.Y., ardından da cesedi dereye attı. Jandarmaya babasının kayıp olduğu ihbarında bulunan cani evlat kısa sürede yakalandı.
Edirne'den vahşet haberi geldi. Babasını önce silahla öldürüp sonra baltayla parçalara bölen cani evlat, jandarma ekiplerini arayarak babasının kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Korkunç cinayetin her satırı kan dondurdu.
Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın vahşice öldürdü.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, PARÇALARA AYIRDI, KAYIP İHBARI YAPTI
Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan Canberk Yalçın, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.
CESET DERE YATAĞINDA BULUNDU
Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan cani evlat, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde katil zanlısı gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.
KATİL ZANLISI VE EŞİ GÖZALTINDA
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Canberk Yalçın ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.