Edirne'de katliam gibi kaza! Duvara çarpan araç alev aldı: 4 kişi yanarak öldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Aralık 2024 04:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 06:28

Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. Duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içindeki 4 kişi yanarak can verdi. Hayatını kaybeden kişilerin 20'li yaşlarda olduğu düşünülürken kimlikleri henüz tespit edilmedi.

Edirne​'nin Güney Çevre Yolu'nda katliam gibi kaza​ yaşandı. Seyir halinde olan otomobil​ evin duvarına çarptı. Aniden alev alan otomobil alev topuna döndü. 4 GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ Çevre yolunda seyreden kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 20'li yaşlardaki 2 kadın ve 2 erkek araçtan dışarı çıkamamalarından ötürü yanarak feci şekilde can verdiler. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. KİMLİKLERİ TESPİ EDİLEMEDİ Kazada hayatlarını kaybeden gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. İlgili Haberler Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Akıl almaz kaza, mucize kurtuluş Osmaniye'de koca dehşeti: Karısını boğarak öldürdü