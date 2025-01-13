Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Edirne'de lapa lapa kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Edirne'de lapa lapa kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 02:28 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:37

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Edirne'de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği Edirne​'de sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne'de lapa lapa kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - 1. Resim

Süs havuzları ve caddelerdeki süslemeler kar yağışıyla birlikte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Edirne'de lapa lapa kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - 2. Resim

Bazı yerlerde ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırdı. Vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
edirnekar yağışımeteoroloji genel müdürlüğü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...