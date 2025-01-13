Edirne'de lapa lapa kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 02:28 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:37
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Edirne'de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği Edirne'de sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Süs havuzları ve caddelerdeki süslemeler kar yağışıyla birlikte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.
Bazı yerlerde ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırdı. Vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı