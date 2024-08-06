Edirne’de ölü yunus paniği: Denize girenler şoka uğradı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 22:49 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:49
Edirne Keşan'da ölü yunus bulundu. Denize giren vatandaşlar bir anda şoka uğrarken kısa süreli panik yaşandı.
Edirne Erikli sahilinde denize giren vatandaşlar, ölü yunus ile karşılaştı. Keşan ilçesi Erikli sahilinde denize giren vatandaşlar, denizde su üzerinde duran yunus balığı olduğunu fark etti.
EKİPLERE BİLDİRİLDİ
Yunusu kıyıya çıkartan vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi ekiplerine bildirdi. Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği yunus, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak gömüldü.
İKİNCİ VAKA
Erikli sahilinde bir hafta içerisinde ikinci defa ölü yunus bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı