Edirne’de trafo binasında ürküten yangın

Edirne’de hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması ve aşırı enerji yüklenmesi nedeniyle bir elektrik trafo binasında yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

KLİMA KULLANIMI ETKİLEDİ

Olay, merkez Şükrüpaşa Mahallesi Yolageldili Kazım Bey Sokak üzerinde bulunan trafo binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Edirne'de, klima kullanımından dolayı elektrik kullanımının artmasıyla birlikte trafoda aşırı yüklenme yaşandı.

Isınan trafoda kısa sürede yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.