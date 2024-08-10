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Edirne’de yaşlı kadının tarifsiz acısı: Göz yaşlarına boğuldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 18:12 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:25

Edirne'de çıkan yangında evi küle dönen kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yangına müdahale eden bir mahalle sakini ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşa müdahale etti.

Edirne'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kadın gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Haberi alınca köyden mahalleye gelen anne ve kızı, küle dönen evlerini gözyaşları içinde izledi.

Edirne’de yaşlı kadının tarifsiz acısı: Göz yaşlarına boğuldu! - 1. Resim

ÇARESİZCE İZLEDİ

Evlerinin yandığını gören kız baygınlık geçirdi. Yangına müdahale eden bir mahalle sakini ise hafif şekilde ayağından yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşa ambulansın içinde müdahale etti.

Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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