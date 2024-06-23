Edirne'deki balık ölümlerine ilişkin inceleme kararı 

23 Haziran 2024 18:42 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:45

Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı Küçükdöllük köyünde, sulama amacıyla kullanılan gölette balık ölümlerinin arttığı tespit edildi. Köy muhtarı Mehmet Meşe, durumu fark edince jandarmaya bilgi verdi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay yerine gelen ekipler, göletin suyundan ve ölü balıklardan numune almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi.

Detaylı bir inceleme yapan ekipler, göletin suyundan ve kıyıya vuran balıklardan örnekler aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ELEKTRİKLİ AV İDDİASI!

Köyde yaşayan ve işletmesi bulunan İlyas Saç, 2005 yılından beri gece gündüz bölgede olan birisi olduğunu ve daha önce hiç böyle bir olay görmediğini belirtti. Olayın çok yönlü araştırılmasını isteyen Saç, “Neden öldüğü konusunda bir tespit yok. Duyduğumuza göre elektrik vererek avlanıyorlarmış. Bazı söylentiler de sudaki oksijenin azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı yönünde. Ama bu döneme kadar bu gölette birkaç kere su azaldı, daha önce böyle balık ölümü gerçekleşmedi. Bunun başka bir sebebinin olması lazım. Çok fazla zayiat var. Neredeyse gölde canlı balık kalmadı. Tam bir katliam ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Olayın çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.