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Edirne'ye Kırkpınar akını! Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:26

Güreş sevdalıları her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'ye akın etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 663’üncüsü gerçekleştirilecek. Final müsabakasının pazar günü yapılacağı organizasyon öncesinde Edirne’ye akın yaşandı. Organizasyonu yerinde takip etmek isteyenler nedeniyle kentteki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Rezervasyonsuz kente gelenler, parklara kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne, tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları öğle saatlerinde, Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

Edirne'ye Kırkpınar akını! Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar - 1. Resim

AKIN AKIN GELİYORLAR

7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları, Edirne’ye akın etti.

Edirne'ye Kırkpınar akını! Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar - 2. Resim

PARKLAR KAMP ALANINA DÖNDÜ

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu.

Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı.

Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Edirne'ye Kırkpınar akını! Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar - 3. Resim

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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