Edirne'ye Kırkpınar akını! Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar

05 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:26

Edirne, tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları öğle saatlerinde, Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

AKIN AKIN GELİYORLAR

7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları, Edirne’ye akın etti.

PARKLAR KAMP ALANINA DÖNDÜ

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu.

Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı.

Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.