EFES-2024 Tatbikatı’nda Seçkin Gözlemci Günü: Gece faaliyeti başladı

29 May 2024 20:50 - Güncelleme : 29 May 2024 20:58

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Tatbikatı faaliyetleri Seferihisar ilçesi Doğanbey tatbikat alanında bu akşam "gece faaliyeti" tatbikatı başladı.

Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilen EFES 2024 Tatbikatı’na millî unsurlar ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılıyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini ise yerli ve yabancı toplam 160 basın mensubu takip ediyor. Tatbikat denizden ve havadan sızma harekâtı ile devam ediyor.

ATAK’lar 20mm top, 70mm roket ve CİRİT füzelerini hedeflere ateşleyecek. Türk F-16’ları ve Katar’a ait Typhoon savaş uçakları ise Mk-84 bombalarıyla hedefleri ateş altına alacak. Kapanışta ise 4 x 35mm MÇT ve 3 x KORKUT hava savunma sistemleriyle gece gündüze dönecek.

ATAK taarruz helikopterleri tarafından hedefler eşzamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Hedefler 20 mm top ve cirit atışları ile imha edildi.

Belirlenen düşman hedefleri, keskin nişancılarımızın başarılı atışlarıyla imha edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNDÜZ SAFHASINA KATILACAK

30 Mayıs'ta ise tatbikatın gündüz safhası icra edilecek. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve çok sayıda yabancı gözlemci takip edecek.