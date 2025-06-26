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Efsane hat 500T'nin güzergahı değişti! İşte yeni yol haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı. İşte yeni güzergah...

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Efsane hat 500T'nin güzergahı değişti! İşte yeni yol haritası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 13:36

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.

Efsane hat 500T'nin güzergahı değişti! İşte yeni yol haritası

GÜZERGAHI KISALDI

Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi. Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Efsane hat 500T'nin güzergahı değişti! İşte yeni yol haritası

SON DURAK 4. LEVENT

Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

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#Reorganizasyon
#Gündem
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