Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek

04 Şubat 2025 02:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 02:13

Meteoroloji, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlara saat saat uyarı yapılırken, fırtınanın perşembe akşamına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Deprem fırtınası neden olur? Ege Denizi'nde ne kadar süreceği vatandaşın gündeminde

Deprem fırtınası neden olur? Ege Denizi'nde ne kadar süreceği vatandaşın gündeminde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.