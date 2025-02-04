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Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Şubat 2025 02:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 02:13
Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlara saat saat uyarı yapılırken, fırtınanın perşembe akşamına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek - 1. Resim

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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