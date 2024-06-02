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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:23
Ege Denizi&#039;nde 4,2 büyüklüğünde deprem: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

SARSINTIDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Saat 11.53'te meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte yaşandı. Sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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