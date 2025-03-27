Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde ürküten deprem! AFAD verileri paylaştı

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depreme ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Türkiye'ye yakın bölgelerde artçı sarsıntılar sürüyor. Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1905319686733967413

MARMARA'DA DEPREM

25 Mart tarihinde Balıkesir’in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa Adası yakınlarında sabaha karşı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 02.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü.