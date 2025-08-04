Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. AFAD'ın saat 22.52'de yaşandığını bildirdiği sarsıntının derinliği ise 13.7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ YUNANİSTAN AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de Ege'de yaşanan depremin verilerini açıkladı. Rasathane sarsıntının merkez üssünü Yunanistan olarak duyururken büyüklüğünü ise 3.8 olarak bildirdi. Depremin derinliği ise 6.2 olarak kaydedildi.

Sarsıntı Ege'ye kıyısı olan Türkiye ve Yunanistan şehirlerinde hissedilirken herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.