Ege Denizi'nde peş peşe deprem: Çanakkale de sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

12 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:51

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Yunanistan ve Çanakkale açıklarında peş peşe deprem oldu.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 16.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 14.59 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Yunanistan açıklarında meydana geldiğini duyurduğu depremin 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin derinliğinin ise 3,6 kilometre olduğu açıklandı.

ÇANAKKALE AÇIKLARINDA BİR DEPREM DAHA

İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra bölge bir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre; Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 16.39'da deprem oldu. Depremin 4,3 büyüklüğünde olduğunu açıklayan AFAD, derinliğini ise 10,52 kilometre olarak bildirdi.