Ege Denizi'nde deprem! Çanakkale'de hissedildi: Kandilli'den açıklama
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 04:20 - Güncelleme : 11 May 2024 04:22
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çanakkale açıkları olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde saat 4.10'da yerin 2 kilometre derinliğinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. Deprem Türkiye'nin Çanakkale kıyılarında hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr