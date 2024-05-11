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Ege Denizi'nde deprem! Çanakkale'de hissedildi: Kandilli'den açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 04:20 - Güncelleme : 11 May 2024 04:22
Ege Denizi&#039;nde deprem! Çanakkale&#039;de hissedildi: Kandilli&#039;den açıklama

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çanakkale açıkları olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde saat 4.10'da yerin 2 kilometre derinliğinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. Deprem Türkiye'nin Çanakkale kıyılarında hissedildi.

Ege Denizi'nde deprem! Çanakkale'de hissedildi: Kandilli'den açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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