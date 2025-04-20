Ege Denizi'nde deprem! İzmir ve Muğla kıyılarında hissedildi

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde az önce bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi kıyı bölgelerimizde de hissedilen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin detayları paylaştı. Yerin 9,6 km altında meydana gelen deprem saat 11.32'de kayda geçti.

Rasahthane'den yapılan açıklamada depremin merkez üssü Amorgos adasının güney batısı olarak açıklanırken. Depreme ilişkin Ege Adaları'ndan herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

YUNANLAR DA AÇIKLAMA YAPTI

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nün analizlerine göre ise depremin başlangıçta Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4.1, odak derinliği ise 13.6 kilometre olarak belirlendi.

Depremin merkez üssü Amorgos'taki Arkesini kentinin 11 kilometre güneybatısında yer alıyor.