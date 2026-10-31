Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirtilen verilere göre Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliklerinde olduğu bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Ege Denizi'nde deprem meydana geldi: AFAD'dan açıklama Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliklerinde olduğu bildirildi.

Bölgede son 15 saatte 2,5 büyüklüğünü geçen 20'ye yakın deprem kayıtlara geçti. Son olarak dün 13,43'te en büyüğü 4,7 olan bir deprem meydana gelmişti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2116337364968546683?a=9UWc3OciNuY93sHQpA8&s=20