Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde öğle saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında öğle saatlerinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde verilen bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin derinliğinin 7,82 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Yunanistan olduğunu, büyüklüğünün 3,8 olduğunu açıkladı.