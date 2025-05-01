Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

İstanbul
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde öğle saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında öğle saatlerinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
AFAD'ın internet sitesinde verilen bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin derinliğinin 7,82 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Yunanistan olduğunu, büyüklüğünün 3,8 olduğunu açıkladı.