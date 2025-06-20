Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla ve çevresinde de hissedildi

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve çevresinde de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Akdeniz'de 4.4'lük depremin ardından bu kez Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

BODRUM VE ÇEVRESİNDE DE HİSSEDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve çevresinde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 19.19'da meydana gelen deprem kısa süreli panik nedeni olurken bölgeden herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.