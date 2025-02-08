Ege'de peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle Yunanistan'da OHAL ilan edildi. Halk büyük korku yaşarken hareketlilik de devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre saat 12.24 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1888159341754065322

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 12.10 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1888155070643986628