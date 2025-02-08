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 | Bengül Büyükhan

Ege'de peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu

Son dakika haberi... Ege Denizi Santorini Adası'nda meydana gelen depremler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Yunanistan ve Türkiye tarafında hissedilen depremler nedeniyle büyük panik yaşanırken Kandilli ve AFAD'dan da depremlerle ilgili veriler paylaşıldı.

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Ege'de peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 12:42

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle Yunanistan'da OHAL ilan edildi. Halk büyük korku yaşarken hareketlilik de devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre saat 12.24 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1888159341754065322

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 12.10 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1888155070643986628

 

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