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 | Bengül Arıca

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Serkan İçelli'den kritik açıklama! "Daha büyük depremleri üretme potansiyeli mevcut"

Ege Denizi'nde sabah 06.19'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'nin birçok ilinden hissedilirken Deprem uzmanı Serkan İçelli'den açıklama geldi. İçelli şiddetli depremle ilgili yaptığı değerlendirmede "Depremin derinliği tektonik olduğunu işaret etmektedir. Daha büyük depremleri üretme potansiyeli mevcuttur ama ülkemizde afet boyutlarına ulaşmaz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 08:40

AFAD'dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde sabah 06.19 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.0 olarak duyurulurken derinliği ise 25.3 km olarak ölçüldü. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1925395955181842655

"DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ ÜRETME POTANSİYELİ MEVCUT"

Şiddetli deprem vatandaşlar arasında endişeye neden olurken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin tektonik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Girit adası batısında 2025-05-22 06:19 68 km derinde M= 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Bu bölge Şubat ayından beri hem volkanik, hem tektonik atımlara ev sahipliği yapıyor. Depremin derinliği tektonik olduğunu işaret etmektedir. Daha büyük depremleri üretme potansiyeli mevcuttur ama ülkemizde afet boyutlarına ulaşmaz"

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Serkan İçelli'den kritik açıklama! "Daha büyük depremleri üretme potansiyeli mevcut"
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