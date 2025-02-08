Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından Muğla'da tedirgin eden görüntüler! Uzmanlardan açıklama geldi

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.

Bölgede deniz çekilmesi en son Muğla'nın Ula İlçesi'nde yaşandı. Akyaka'da deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi.

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını belirttiler.



Akyaka'da gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.