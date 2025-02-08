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Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından Muğla'da tedirgin eden görüntüler! Uzmanlardan açıklama geldi

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ederken Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun karadan 12 metre çekilmesi tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirtti.

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Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından Muğla'da tedirgin eden görüntüler! Uzmanlardan açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 11:48

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.

Bölgede deniz çekilmesi en son Muğla'nın Ula İlçesi'nde yaşandı. Akyaka'da deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi.

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını belirttiler.


Akyaka'da gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.

 

 

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