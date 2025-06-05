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 | Özge Sönmez

Ege depremleri İstanbul'u etkiler mi? Naci Görür'den korkutan İstanbul uyarısı

Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi. Görür, Antalya ve Çanakkale'de yaşanan depremlerin İstanbul'u etkileyebileceğini belirtti. İşte detaylar...

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Ege depremleri İstanbul'u etkiler mi? Naci Görür'den korkutan İstanbul uyarısı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 10:52

Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ilk depremin Antalya'da 4.0 büyüklüğünde gerçekleştiğini, dakikalar sonra ise Çanakkale'nin 4.6 büyüklüğünde sallandığını açıkladı. Yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada yaptığı açıklamada, depremlerin İstanbul'u etkileyebileceğini belirtti.

Ege depremleri İstanbul'u etkiler mi? Naci Görür'den korkutan İstanbul uyarısı

STRES DAĞILIMINI ETKİLEYEBİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolunda gerçekleştiğini belirtti ve buranın İstanbul’da deprem beklenen yer olduğunu kaydetti.

Görür şunu söyledi:

“Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun.”

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