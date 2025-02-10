Ege'de 12 bin deprem! Sarsıntılar durmak bilmiyor: Bilim insanları operasyon başlatacak

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler hem sayısını hem de şiddetini arttırarak devam ediyor. Özellikle Santorini ve Amorgos'tan hissedilen depremler bölge halkını oldukça endişelendirdi. Adalıların terk ettiği bölgelerde okullar 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Dün akşam saatlerinde yaşanan 4,7 ve 5,1 büyüklüğündeki depremler ise uzmanları harekete geçirdi. Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona başlayacak.

BİLİM İNSANLARI DEPREMLERİ ARAŞTIRIYOR

Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava şartlarının uygun olması halinde bilimsel ekibin, bölgenin mikrosismisitesini gösterebilecek olan Kaldera'da bulunan su altı sismograflarını alacağını söyledi. Uzmanların denizsaltından elde ettiği veriler kara sismograflarından elde edilen verilerle birleştirilecek. "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz" diyen Nomikou, Santorini'nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkili olmadığını söyledi.

DEPREMLERİN ŞİDDETİ ARTIYOR

Bu arada, adalar hafta sonu şiddetli sallanmaya devam etti. 5.0 Richter büyüklüğündeki deprem , Pazar günü saat 21.00'de kaydedildi. Depremin merkez üssü, Amorgos'un Arkesini kentinin 21 kilometre güneybatısındaki deniz bölgesinde, 226 kilometre uzaklıktaydı.