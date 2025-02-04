Ege'de 4 gündür meydana gelen deprem sayısı belli oldu

04 Şubat 2025 16:06 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:09

Ege Denizi'nde 4 gündür devam eden depremlerin sayısı 754'e ulaştı. Depremlerin en büyüğü 4.9 olarak kayda geçti.

Ege depremleri ciddi boyuta ulaştı! Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti! 'Bu ihtimali düşünmek bile istemiyoruz'

Ege depremleri ciddi boyuta ulaştı! Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti! 'Bu ihtimali düşünmek bile istemiyoruz'

Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana devam eden depremler aralıksız sürüyor. Neredeyse dakika başı yaşanan depremler bölge halkını oldukça tedirgin ediyor. Depremlere bir de heyelanlar eklenince adadan kaçış başladı. Binlerce insan gemi ve feribotlarda adayı terk etti.

DEPREMLERİN SAYISI KATLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.