Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak

Ege Denizi'ndeki sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. Deprem fırtınası şeklinde adlandırılan sismik aktivite nedeniyse Santorini Adası'ndan binlerce insan tahliye edildi. Bu depreme karşı bilim insanları çalışmalarını sürdürürken bölgede büyük bir depremin meydana gelmesi durumunda Türkiye'ye etkisinin ne olacağı hesap edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında kurulan, Mühendislik Fakültesi jeoloji ve jeofizik bölümleri ile İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü'ndeki akademisyenlerden oluşan heyet, 28 Ocak sonrası başlayan deprem hareketliliğinin etkilerini çalıştı. Hazırlanan ön raporda bölgede Sentorini Volkanı'nda oluşan patlama ve 7,5 büyüklüğündeki deprem hatırlatıldı. Yine 7,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmesi halinde 5 büyüklüğünde bir depremin Türkiye kıyılarında hissedilebileceğine dikkat çekildi.

"30 DAKİKA İÇİNDE TSUNAMİ ULAŞIR"

Ege kıyılarının milattan önce ve milattan sonra yaşanan volkanik faaliyetler ve tsunamilerden etkilendiğinin kayıtlarda yer aldığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yanında 1956 yılında Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki Amorgos fayı üzerinde meydana geldiği kabul edilen Santorini-Amorgos depremi sonrasındaki tsunami etkisi modellenmiş ve tsunami dalgalarının Çanakkale ile Fethiye arasındaki kıyı şeridi boyunca belirli oranlarda küçük ölçekte etkili olduğu anlaşılmıştır. Böyle bir depremin tekrar etmesi durumunda kıyılarımızdaki tsunami dalgasının güneybatı kıyılarının belirli bölümlerinin maksimum 2 metre yüksekliğe ve 500 metre kadar içeri gireceği öngörülmektedir. Fakat depremi üretecek Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki fay yerinden 150-350 kilometre uzaklıkta olduğumuz için güneybatı kıyılarımıza en erken 30 dakika sonra, kuzeybatı kıyılarımıza ise 3 saatte varabilecektir. Bu durumda deprem olduğu anda haber alacağımız için kıyıdan uzaklaşabilecek ve böylece tsunami tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir can kaybı yaşanmayacaktır."

"3 BÖLGEDE 8 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLEBİLECEK"

"Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki faylar üzerinde 7,5 büyüklüğünde meydana gelecek bir depremi, Santorini ve çevresindekiler 9 şiddetinde hissedecek. Türkiye deprem odak noktasından 150 ile 350 kilometre uzakta olması nedeniyle depremi, 5 şiddet değerine kadar hissedecek. Bu durumda depremin bize gelen şiddeti herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayacak. Çünkü Türkiye'de can ve mal kaybının eşik değeri 8 şiddetidir. Sadece İzmir, Kuşadası ve Gökova Körfezi etrafındaki alüvyonal zemin üzerindeki yerleşim alanlarının bir kısmında depremin şiddet değeri 8'i bulabilecektir. Bu gibi alanlarda, 8 şiddetine dayanamayacak binaların envanterinin çıkarılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekmektedir. Diger taraftan böyle bir deprem, Ege kıyılarında tsunamiye yol açacaktır. Bu nedenle kıyıda yaşayan insanların zamanında uyarılması önem arz etmektedir."