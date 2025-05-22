Ege'de korkutan deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgeyi işaret etti: 8.5'lik deprem uyarısı

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. 10 ülkeyi sallayan depremle ilgili uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan açıklama geldi. Uzman isim bölge için 8.5 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti.

Ege Denizin'nde bu sabah saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 17.7 kilometre altında meydana gelen sarsıntı, Türkiye başta olmak üzere 10 ülkeden hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin meydana geldiği bölgenin volkanik hem de sismik faaliyetlerin yoğunlaştığı bir alan olduğunu belirtti. Bölgenin 2011 yılında deprem fırtınasının yaşandığı yer olduğunu söyleyen Pampal, 8.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

"8.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Pampal, esas tehlikenin Girit'in güneyindeki Helen Yayı üzerinde olduğunu belirtti. "Bu bölgede 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler olabilir. Türkiye kıyılarında büyük hasara neden olmayabilir ama tsunami tehlikesi ciddi" ifadelerini kullandı.



Pampal, levha sınırında gerçekleşen dalma-batma hareketlerinin tsunamiye yol açabileceğine dikkat çekerek, "Bu tür depremler yalnızca yıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ikincil etki olarak tsunamiye de neden olabilir" uyarısında bulundu.



Bu son depremin 8 büyüklüğünde bir sarsıntıyı tetikleme ihtimali olmadığını vurgulayan Pampal, bunun Santorini deprem fırtınasının bir parçası olduğunu ifade etti. Ancak, gelecekte beklenen büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.



Türkiye'nin tsunami tecrübesi bulunmadığını hatırlatan Pampal, "Yetkililer vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeli. Geçmişteki büyük depremler, özellikle Muğla, Antalya ve İzmir kıyılarında izler bırakmıştı" dedi.