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 | Bengül Büyükhan

Ege'de sismik hareketlilik sürüyor! Deprem uzmanından korkutan açıklama: 'Fayın kırılmakta olduğunu görüyoruz'

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor. Prof. Dr. Sözbilir yaşanan depremlerle ilgili bir belirsizlik evresi yaşandığını ifade etti. Depremlerin Santorini Adası yakınlarında bir fay üzerinde gerçekleştiğinin altını çizen Sözbilir "Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

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Ege'de sismik hareketlilik sürüyor! Deprem uzmanından korkutan açıklama: 'Fayın kırılmakta olduğunu görüyoruz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 13:06

Son 1 aydır Ege Denizi'nde binlerce sarsıntı yaşandı. Türkiye tarafında da büyük tedirginliğe neden olan depremlerle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalar yaptı. Sözbilir, 28 Ocak'ta Ege Denizi'nde sismik hareketliliğin yaşanmaya başladığını, bölgede yaklaşık 4 bine yakın deprem aktivitesinin olduğunu söyledi.

"YENİ BİR SİSTEM DEVREYE GİRMİŞ OLDU"

Bölgedeki depremlerde hem şiddet hem de sayı olarak azalma yaşandığını aktaran Sözbilir, "Şu anda 15-20, en fazla 50 depremden bahsedebiliyoruz. Başlangıçta yine çok azdı. 3-5 depremle başlamıştı. Şubat ayı başından itibaren bazı günlerde 400 depreme çıktı. Sonra tekrar azaldı, belli bir düşüşe geçti. O işte birinci evreydi. İkinci evrenin başlamasıyla yeni bir sistem devreye girmiş oldu ama orada da ciddi anlamda bir düşük seviyede gidiyor. Hem deprem büyüklüğü hem de günlük deprem sayısı anlamında. Şu an daha düşük ölçekte bir deprem fırtınası yaşanıyor." diye konuştu.

"ŞU ANDA TETİKLEME MEKANİZMASI İŞLİYOR"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki faylardan kaynaklı tektonik deprem sayısının azaldığını vurgulayarak "Volkanik kökenli dediğimiz depremlerin de aktiviteleri söz konusu. Yunan bilim insanlarına göre 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem olmuş durumda. Bunlara 'tremor' deniyor yani doğrudan bir deprem değil 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz. Onlar çok sayıda oldu. Hala da devam ediyor ama daha düşük düzeyde, daha düşük seviyede. Bu volkanizmayla tektonik etkinliğin birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Aşağıdaki magmanın hareketleriyle o bölgedeki kabuk yavaş yavaş kırılarak bu stresi ya da baskıyı, basıncı azaltmaya çalışıyor. Hem bir fayın üzerinde deprem oluyorsa hem de magmanın hareketiyle ilgili bir deprem varsa bunların birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler diyelim, hem de oradaki fayın stres nedeniyle yaptığı depremler birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Şu anda tetikleme mekanizması işliyor." dedi.

"FAYIN KIRILMAKTA OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"

Prof. Dr. Sözbilir, Ege Denizi'nde depremlerle ilgili bir belirsizlik evresi yaşandığını ifade etti. Depremlerin Santorini Adası yakınlarında bir fay üzerinde gerçekleştiğini anlatan Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD'ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu. AFAD'ın gerekli önlemleri ilk günden bu yana aldığını hatırlatan Sözbilir, riskli bir durumda vatandaşların yapmaları gerekenlerle ilgili broşürlerin bastırılarak kıyılarda yaşayanlara dağıtıldığına dikkati çekti.

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Sıkça Sorulan Sorular

DEPREM VE TSUNAMİ RİSKİNE KARŞI TÜRKİYE HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan deprem fırtınası sonrası AFAD harekete geçti. Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin masaya yatırıldığı toplantıda acil durum önlemleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu. İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."
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