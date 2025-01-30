Ege'de yeni  kriz! Türkiye, Eurofighter ve Meteor füzesi istedi | Yunanlar ayağa kalktı!

30 Ocak 2025 08:20 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 08:38

Türkiye'nin Fransa'dan 40 Eurofighters ve 300 Meteor füzesi satın almak için masaya oturacağı iddiası Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Dışişleri Bakanı Dendias, Fransız Büyükelçi'yi makamına çağırarak satışa karşı çıktıklarını bildirdi.

Fransa'nın Eurofighter savaş uçakları ve Meteor füzelerini Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye de satılabileceğinin ortaya çıkması Atina'da tepkiyle karşılandı. Skai'de yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün resmi bir görüşme talep etmek ve aynı zamanda Atina'nın böyle bir olasılığa karşı olduğunu vurgulamak için Fransa büyükelçisi Laurence Auer'i Milli Savunma Bakanlığı'na çağırdı. Dendias'ın bu satışa şiddetle karşı olduklarını bildirdiği belirtildi.

YUNANİSTAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

Meteor füzelerinin Yunanistan tarafından 24 Rafale savaş uçağıyla birlikte satın alınması, çoğu analiste göre, Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirmiş ve Yunanlar, Türkiye'ye karşı güçlü bir avantaj sağlamıştı.

Meteor füzeleri, 100 kilometre menzilli ve 60 kilometrekare alanda "Sıfır Kaçış Bölgesi" özelliği sunuyor. "Sıfır kaçış" menzildeki uçan her şeyin vurulmasına olanak tanıması nedeniyle tüm alanların "kilitlenebileceği" anlamına geliyor.

MİÇOTAKİS: BİLGİM YOK

Habere göre, şu ana kadar duruma ilişkin Paris'ten resmi bir tepki gelmedi ancak Türkiye'nin İngiltere aracılığıyla da satışa "yeşil ışık" yakılması için yoğun baskı uyguladığı söyleniyor. Türkiye'nin 40 Eurofighter'ı 10 milyar dolara satın alabilmesinin şartının ise füzeleri de satın almak olduğu belirtildi.

Diğer yandan Fransız füzelerinin Türkiye'ye satılma ihtimalinin sorulması üzerine Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, böyle bir bilgisinin olmadığını belirterek, "Savunma bakanı bunu önlem olarak yapmış olabilir. Türkiye'den ilgi gelmiş olabilir. Bana böyle bir karar tebliğ edilmedi" ifadelerini kullandı.