Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu

23 Haziran 2024 21:41 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:42

Arabalarda plastik ve cam şişe bırakanlar yandı! Sıcak havalarda saatli bomba gibi patlıyor

Arabalarda plastik ve cam şişe bırakanlar yandı! Sıcak havalarda saatli bomba gibi patlıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Babasultan mevkii halk plajında ilginç bir olay yaşandı. Göle giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu gördü ve ekiplere haber verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.