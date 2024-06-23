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Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 21:41 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:42
Eğirdir Gölü&#039;nde 7 adet el bombası bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde bir vatandaş 7 adet el bombası buldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Babasultan mevkii halk plajında ilginç bir olay yaşandı. Göle giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu gördü ve ekiplere haber verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu - 1. Resim

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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