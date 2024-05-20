Eğirdir Gölü’nde el bombası alarmı verildi: Ekipler bölgede, giriş çıkışlar kapatıldı

20 May 2024 15:10 - Güncelleme : 20 May 2024 15:10

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında meydana gelen olayda; dün akşam saatlerinde göle yüzmek için giren bir vatandaş, kıyıda patlayıcı madde olduğunu gördü.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

BOMBA İMHA UZMANLARI BEKLENİYOR

Öte yandan, suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da yine aynı bölgede 11 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmişti.