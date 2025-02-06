Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi!

06 Şubat 2025 19:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:07

Yurt genelinde 2 gündür yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın yoğunluğu ve yolların kapanması ile beraber okulların tatil edildiği haberleri de art arda geldi. Öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte okulların tatil edildiği şehirler…

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Türkiye'de birçok kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla birlikte valilikler ve kaymakamlıklar da harekete geçti. Bazı kentlerde eğitime ara verildi. Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KAYSERİ'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAKARYA VALİLİĞİ: 1 GÜN TATİL

Sakarya’da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BUGÜN 12 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bugün ise 12 ilde örgün ve taşımalı eğitime ara verildi. Eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle;

Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde,

Erzincan il genelinde,

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime,

Konya Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime,

Elazığ il genelinde,

Yozgat'ın il merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde,

Bayburt Demirözü ilçesinde,

Sakarya il genelinde,

Trabzon Alpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde,

Kastamonu Bozkurt ve Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime,

Samsun Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime,

Sinop'ta kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde eğitime ara verildi.