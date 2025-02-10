Eğitime kar tatili arası! Valilik kararı duyurdu

Ordu Valiliği 11 Şubat Salı günü için Akkuş ilçesinde kar sebebiyle eğitime ara verilmesi kararını açıkladı. Ülke genelinde yoğun kar yağışları bazı il ve ilçelerde olumsuz koşullara sebebiyet veriyor. 10 Şubat Pazartesi günü çok sayıda il ve ilçede eğitime ara kararı açıklanmıştı.



Son olarak oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.