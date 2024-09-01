Eğlence mekanında tanıştığı kadını zorla alıkoydu! Polise ateş açtı, ortalık karıştı: O anlar kamerada

01 Eylül 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:52

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'in Bornova ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda; bir eğlence mekanına giden A.G., burada H.D. adındaki kadınla tanıştı.

Eğlence mekanından çıkan H.D.'yi Bornova'da bulunan bir kıraathaneye götüren A.G., kadını tabanca ile zorla alıkoydu. Sesleri duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisleri karşısında gören A.G. hedef gözeterek ateş etmeye başladı. Meydana gelen olayda polis ekipleri yara almadan kurtuldu.

TUTUKLANDI

Saldırgan A.G., uyarı ateşi açılması ve sözlü ikazlar sonucu ruhsatsız tabancasıyla beraber kıskıvrak yakalandı. Rehin alınan H.D., zarar görmeden kurtarılırken yakalanan saldırgan A.G., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.G.'nin tabancayla polis ekiplerine ateş etmesi ve daha sonra polisin dikkatli bir şekilde uyarı ateşi açıp kendisine yaklaştığı ve saldırganı yakaladığı anlar bulunuyor.