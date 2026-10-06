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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:36

EGM destek personel alımı sonuçları: İl il hizmetli personel alımı sayısı 2026

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2026-1. Dönem sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımında başvuru sonuçları açıklandı. 500 kişilik kontenjan için sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların en düşük KPSS puanı 71,54539 olarak belirlendi. Adayların sınav yeri ve tarih bilgileri de erişime açılırken, personel alımının yapılacağı iller ve kontenjanlar belli oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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EGM destek personel alımı sonuçları: İl il hizmetli personel alımı sayısı 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:36

500 sözleşmeli destek personeli alımı kapsamında başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. -1. Dönem Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımında sınava girmeye hak kazanan adaylar için oluşan en düşük puanı 71,54539 oldu. Adaylar sınava katılma durumlarını, sınav yeri ve tarih bilgilerini üzerinden kontrol edebilecek.

EGM 500 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirdiği 2026-1. Dönem Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımında başvuru süreci tamamlandı. Alım kapsamında toplam 500 sözleşmeli destek personelinin istihdam edilmesi planlanırken, başvuruların değerlendirilmesinin ardından sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. EGM'nin güncel duyurularında sınava hak kazanan adayların sınav yerleri ve tarihlerinin de açıklandığı görülüyor.

EGM destek personel alımı sonuçları: İl il hizmetli personel alımı sayısı 2026

Alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde yapılacak. Adayların kesin başarı sıralaması yalnızca KPSS puanına göre belirlenmeyecek. Merkezi sınav puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere nihai sıralama oluşturulacak.

EGM DESTEK PERSONELİ ALIMI KPSS PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI

2026-1. Dönem sözleşmeli destek personeli alımında adaylardan 2024 KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı arandı. Ancak başvurular sonrasında yapılan sıralamada sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar arasında oluşan en düşük KPSS puanı 71,54539 oldu. Bu nedenle 71,54539 puanı, ilan edilen 60 puanlık başvuru barajından farklı olarak sınava çağrılma aşamasında oluşan taban puanı ifade ediyor.

EGM destek personel alımı sonuçları: İl il hizmetli personel alımı sayısı 2026

Adayların sınava çağrılmasında KPSS puan sıralaması esas alındı. Alınacak personel sayısının 5 katı kadar adayın sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılması öngörülürken, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamının da sınava alınacağı belirtildi. Sınav aşamasının ardından merkezi sınav ve sözlü/uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması üzerinden kesin başarı listesi oluşturulacak.

EGM destek personeli alımında temel KPSS bilgileri:

  • KPSS yılı: 2024
  • KPSS düzeyi: Ortaöğretim
  • KPSS puan türü: KPSS-P94
  • İlanda belirtilen minimum KPSS puanı: 60
  • Sınava çağrılan adaylarda oluşan en düşük KPSS puanı: 71,54539
  • Alınacak personel sayısı: 500
  • Personel statüsü: Sözleşmeli
  • Unvan: Destek Personeli (Hizmetli)

EGM HİZMETLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli destek personeli (hizmetli) kadrosuna başvuracak adayların herhangi bir ortaöğretim programından mezun olması gerekiyor. Bunun yanında adayların 2024 KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması şart koşuldu.

Yaş şartında ise adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olması istendi. Ayrıca Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların karşılanması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve EGM tarafından yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olunması gerekiyor.

 

Başvuruda aranan başlıca şartlar şöyle:

  • Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak
  • 2024 KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almak
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 25 yaşını tamamlamış, 35 yaşını tamamlamamış olmak
  • 657 sayılı Kanun'un ilgili şartlarını taşımak
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki koşulları karşılamak
  • Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

EGM 500 PERSONEL ALIMI İL İL KONTENJANLAR

2026-1. Dönem sözleşmeli destek personeli alımında 500 kişilik kontenjan Türkiye genelindeki çok sayıda il için dağıtıldı. En yüksek kontenjanlar Adana, Antalya ve Bursa için 22'şer kişi olarak belirlenirken, Kocaeli'ye 15, Samsun'a 15, Diyarbakır'a 14, Kayseri ve Malatya'ya 13'er, Gaziantep'e 12 ve Trabzon'a 11 kişilik kontenjan ayrıldı.

Diğer illerdeki kontenjanlar ise 2 ile 10 kişi arasında değişiyor. Adaylar başvuru sırasında ilan edilen birimler arasından birden fazla tercih yapabildi. Tercih edilen illerde bulunan farklı Emniyet Müdürlüğü birimlerinde de istihdam gerçekleştirilebilecek.

İLKONTENJANİLKONTENJAN
Adana22Adıyaman3
Afyonkarahisar7Ağrı3
Aksaray4Amasya4
Antalya22Ardahan2
Artvin2Aydın10
Balıkesir9Bartın2
Batman5Bayburt4
Bilecik4Bingöl3
Bitlis5Bolu2
Burdur2Bursa22
Çanakkale5Çankırı4
Çorum3Denizli6
Diyarbakır14Düzce2
Edirne3Elazığ6
Erzincan5Erzurum10
Eskişehir8Gaziantep12
Giresun3Gümüşhane3
Hakkari8Hatay7
Iğdır3Isparta3
Kahramanmaraş7Karabük4
Karaman4Kars4
Kastamonu4Kayseri13
Kırıkkale4Kırklareli3
Kırşehir4Kilis3
Kocaeli15Konya17
Kütahya3Malatya13
Manisa7Mardin7
Mersin16Muğla6
Muş3Nevşehir3
Niğde5Ordu5
Osmaniye3Rize6
Sakarya6Samsun15
Siirt5Sinop2
Sivas7Şanlıurfa7
Şırnak13Tekirdağ6
Tokat4Trabzon11
Tunceli3Uşak3
Van9Yalova2
Yozgat4Zonguldak2

EGM DESTEK PERSONELİ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların mesleki bilgi ve mesleki yetenekleri değerlendirilecek. Bunun yanında adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme gücü, genel yetenek ve genel kültür düzeyi de sınav değerlendirmesinde dikkate alınacak. Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu ile özgüven ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık da değerlendirme başlıkları arasında bulunuyor.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri ve tarih bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sınava gelirken T.C. Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav sonucunda başarılı olan adayların kesin başarı sıralaması, KPSS ile sözlü ve/veya uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

EGM 2026 PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

EGM'nin 2026-1. Dönem sözleşmeli destek personeli alımında başvuru aşaması temmuz ayında tamamlandı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ekim ayında sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ve tarihleri açıklandı.

TARİH / DÖNEMSÜREÇDETAY
7 Temmuz 2026İlan500 sözleşmeli destek personeli alımı ilan edildi
20-24 Temmuz 2026BaşvurularBaşvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla alındı
Başvuru sonrasıKPSS sıralaması2024 KPSS-P94 puanları üzerinden sıralama yapıldı
5 Ekim 2026Sınav duyurusuSözlü ve/veya uygulamalı sınava hak kazanan adayların sınav bilgileri açıklandı
6 Ekim 2026 itibarıylaKPSS taban puanıSınava çağrılan adaylarda en düşük puan 71,54539 olarak açıklandı
Sınav aşamasıSözlü/uygulamalı sınavAdayların mesleki ve genel yetkinlikleri değerlendirilecek
Sınav sonrasıKesin başarı listesiKPSS ve sözlü/uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınacak
Atama öncesiGüvenlik ve sağlık süreciSağlık raporu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanacak
Atama sonrasıGöreve başlamaBaşarılı adaylar yerleştirildikleri birimlerde göreve başlayacak

EGM HİZMETLİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını ve sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden kontrol edebilecek. EGM'nin güncel duyurusunda da 2026-1. Dönem Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı kapsamında sınav yerleri ve tarihlerinin açıklandığı bildirildi.

Adayların başvuru sürecinde kullandıkları Kariyer Kapısı hesabından sonuçlarını takip etmesi gerekiyor. Atama onayları dışındaki duyuruların EGM internet adresinden yapılacağı ve ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyeceği belirtildi. Sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylar için sağlık şartları ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci de tamamlanacak.

Adayların sonuç sorgularken kontrol etmesi gereken bilgiler:

  • Sınava katılma hakkı
  • Sınav yeri
  • Sınav tarihi
  • Başvuru bilgileri
  • KPSS sıralaması
  • Kesin başarı listesi
  • Asil veya yedek aday durumu
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ETİKETLER
#KPSS
#2026
#kariyer kapısı
#egm
#Destek Personeli
#Gündem
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