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EGM'den 'jammer' açıklaması! İmamoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu: 'Belediye başkanları kullanamaz suçtur'

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, bir otelde güvenlik kameralarını kapattırarak yaptığı toplantı ve ardından iki valizle çıkışı gündem oldu. İBB Başkanı Özgür Çelik, valizlerde jammer cihazı olduğunu ve güvenlik kaygısıyla kameraların kapatıldığını savundu. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Belediye başkanları jamer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur" denildi.

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EGM'den 'jammer' açıklaması! İmamoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu: 'Belediye başkanları kullanamaz suçtur'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 15:12

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin yayınlanan görüntüler gündem oldu..

Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı açıklamasına binlerce tepki mesajı geldi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

EGM'den 'jammer' açıklaması! İmamoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu: 'Belediye başkanları kullanamaz suçtur'

İşte Emniyet'in açıklaması:

"27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

EGM'den 'jammer' açıklaması! İmamoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu: 'Belediye başkanları kullanamaz suçtur'

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/EmniyetGM/status/1916819511379939632

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