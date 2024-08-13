Egzoz sesiyle rahatsızlık veren kişiye polisten ibretlik ceza
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 18:47 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:51
Darıca'da gürültülü egzoz kullanarak herkesi rahatsız eden kişi bu defa trafik polisi tarafından yakalandı. Hem ceza aldı hem de ibretlik şekilde kendi gürültüsü dinletildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik polisi, denetimde yüksek sesli egzoz kullanan kişiye kendi gürültüsünü dinletti.
Darıca'da trafik polisleri, abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir motosikleti durdurdu. Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüye 6 bin 439 TL ceza uygulandı.
Trafik ekipleri, kendilerine tepki gösterdiği öğrenilen sürücüye ders vermek amacıyla egzoz sesi dinletti. Ayrıca motosiklet de trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı