Egzoz sesiyle rahatsızlık veren kişiye polisten ibretlik ceza

13 Ağustos 2024 18:47 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:51

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik polisi, denetimde yüksek sesli egzoz kullanan kişiye kendi gürültüsünü dinletti.

Darıca'da trafik polisleri, abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir motosikleti durdurdu. Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüye 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

Trafik ekipleri, kendilerine tepki gösterdiği öğrenilen sürücüye ders vermek amacıyla egzoz sesi dinletti. Ayrıca motosiklet de trafikten men edildi.