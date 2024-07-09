Ehliyet sınavlarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı: Direksiyon sınavı saati ve süresi de güncellendi

09 Temmuz 2024 18:02 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:06

Direksiyon sınavı uygulaması, geri park, sınav süresi ve saatleri değişti. Ehliyet alarken uygulanan sürücü sınavı uygulama düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınava yerine başkasını sokma teşebbüsünde bulunanlar için cezalar ağırlaştırıldı.

Direksiyon sınavında dubaların arasına araç park ederken adayların en çok şikayet ettiği yeniden deneme hakkı artık yönetmelikte yer alıyor. İlk denemede 3 manevrada geri park yapamayanlar için bir şans daha verilecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ YÖNETMELİK ARTIK YÜRÜRLÜKTE

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 FARKLI ROTA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.

Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

YENİ KİMLİK ZORUNLU

Kurum açma işlemlerinde, resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin, ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilecek.

Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.

Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak. Kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek, mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.

4 SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR BAŞKA KURSA GEÇEBİLİR

Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.

TEORİ SINAVINDAN GEÇİP DİREKSİYONDAN GEÇEMEYENLER DİKKAT

Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

SINAV SÜRESİ 40 DAKİKA

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

SINAV SAATLERİ DEĞİŞTİ

Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

GERİ PARKTA YENİDEN DENEME HAKKI

Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.

Eğitim ve sınav araçlarının yaşları, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRENLER GÖREVLİYİ TEHDİT EDENLERE 5 YIL CEZA

Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenler 5580 sayılı kanun kapsamında 5 yıl süre boyunca yapılacak sınavlara katılamayacak.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek.

İlçede sınav yapılacak sertifika sınıfında yeteri kadar direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesinin olmaması durumunda bu sertifika sınıfı için başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek.

SINAV ÖNCESİ DENETİM

Sınav yürütme komisyonu, sınavdan bir gün önce direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılacağı güzergahta gerekli incelemeleri yapacak. Uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığını, güzergahta sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumların olup olmadığını kontrol edilecek.

ÜÇ HAMLEDE GERİ PARK

Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.