Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

18 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:45

Son dakika haberi: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre uzatıldı. Mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçlarının göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, ehliyet yenileme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

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Bu yılın son günü yani 31 Aralık'ta sona erecek olan eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi doğrultusunda; vatandaşların ihtiyaçları ve mevcut koşullar dikkate alınarak ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, halihazırda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğunu belirtti.

HALİHAZIRDA 5 MİLYONDAN FAZLA ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ VAR

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelerle duyurdu:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

BAKAN YERLİKAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim"