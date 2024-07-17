Ehliyeti olanlar dikkat! Yaş sınırı değişti: Artık trafiğe çıkamayacaklar

17 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:17

Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav sistemi yenileniyor: Sürücüleri en çok zorlayan uygulama değişecek

Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav sistemi yenileniyor: Sürücüleri en çok zorlayan uygulama değişecek

Trafikte yeni dönem başlıyor. 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren sürücüler için yeni yaş sınırı ile ehliyet yenileme sürelerinde değişiklik devreye girecek.

TİCARİ TAŞIMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YAŞ SINIRI

Yapılan değişiklikle 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler artık trafiğe çıkamayacaklar. Söz konusu kural, 31 Aralık 2024'e kadar geçici olarak 69 yaşına yükseltilmişti. Ancak 21 Haziran'dan itibaren sona erecek.

80 YAŞ ÜSTÜ 2 YILDA BİR EHLİYET YENİLEYECEK

80 yaş ve üstündeki sürücüler için ehliyet yenileme süresi değişti. Yeni düzenlemeyle bu kişilerin ehliyet yenileme süresi 2 yıla düşürüldü.

65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi ise 3 yılda bir olarak devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde de ehliyet sınavında büyük değişiklikler yapılmış ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.