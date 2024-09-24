'Ehliyetimi yeni aldım, sisteme düşmemiş' dese de cezadan kaçamadı

24 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:39

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Müdürlüğü’ne bağlı ekipler birçok noktada motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik polislerinin denetimde durdurduğu genç kız, sürücü belgesini yeni aldığını evde unuttuğunu söyledi. 'Ehliyetimi yeni aldım, sisteme düşmemiş' diyen genç kız cezadan kurtulamadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri birçok noktada motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında birçok sürücü kask takmadığı için 690 TL ceza aldı. Motosiklet sürücüleri cezayı yedikten sonra kask taktı.

Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri tarafından durdurulan Hatice S. S. (17) isimli genç kız; sürücü belgesini yeni aldığını, evden çıkarken unutup çıktığını söyledi.

"SİSTEME DÜŞMEMİŞ"

Görevli trafik polisinin yaptığı sorgulamada genç kızın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Genç kıza sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, kask takmadığı için 690 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırdığı için 12 bin 977 TL olmak üzere 26 bin 644 TL para cezası uygulandı.

Sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıkmasına rağmen inadından vazgeçmeyen genç kız, sürücü belgesini getirip cezayı iptal ettireceğini belirterek uygulama noktasından ayrıldı. Trafik ekipleri kimliğini de unutan sürücünün gelmesi için uzun süre beklemelerine rağmen genç kız geri gelmedi.