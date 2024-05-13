Ehliyetine el konulan alkollü şoförden itiraf: Çok iyi oldu 

13 May 2024 23:06 - Güncelleme : 13 May 2024 23:14

Edirne'de şehir içi ulaşım hattında çalışan 22 M 0005 plakalı minibüse binen yolcular, şoförün alkollü olduğundan şüphelenerek 112'yi aradılar.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet mensupları, minibüsü yaklaşık 10 kilometre sonra durdurdu. Yapılan alkol testinde sürücü H.K.'nın 1,45 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

H.K.'nın ehliyetine el konulurken, kendisine para cezası uygulandı ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Minibüs, trafik ekiplerinin çağrısı üzerine araç sahiplerine teslim edildi.

"ÇOK İYİ OLDU"

Sürücü H.K. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben yanlış bir şey yapmadım, kimseye yanlış davranmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Elimden geldiği kadar insanlara düzgün davrandım. Ben bunu her akşam alıyorum. 14 yıldır bu işin içindeyim, kimsenin canına bir şey yapmadım. İnsanlara o kadar iyi davranıyorum ki, anlatamam. Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz. Ben bunu açık söylüyorum" dedi.