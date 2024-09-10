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Ehliyetsiz çocuk arabayla video çekeyim derken kendi kazasını çekti

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Eylül 2024 22:41 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:42

Konya'da 18 yaşının altındaki çocuk sürücü ehliyetsiz halde trafiğe çıktı. Bir yandan direksiyonu tutup bir yandan da video çekmeye çalışan çocuk kendi kazasını kayıt altına aldı.

 Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çocuk ehliyetsiz kullandığı arabayla kaza geçirdi. Esence Mahallesi'nde ehliyetsiz halde araç kullanan 18 yaşından küçük M.A.K araba sürdüğü anları kayıt altına almak isteyince aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

Ehliyetsiz çocuk arabayla video çekeyim derken kendi kazasını çekti - 1. Resim

Yaralanan M.A.K hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  M.A.K'nın telefonundaki videoda, kaza anı da yer aldı. Videoda, otomobilin seyri ve kaza anında M.A.K'nın panikle çığlık attığı kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ali10 Eylül 2024 22:47

Çocuklar şimdi günümüz teknolojiyle hep eğlence peşinde, belki de biraz dikkatini dağıtmış ama böyle davranmak hiç iyi değil

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