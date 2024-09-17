Ehliyetsiz motosikletli ortalığı birbirine kattı! Polisi ezdi, o anlar anbean kaydedildi

17 Eylül 2024 22:02 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:04

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, uygulama esnasında kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı. Olay anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Zonguldak​'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan Trafik Tescil Şube'sine bağlı polis memuru​ Yücel K., ters yönde ilerleyen ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü R.Y.’yi durdurmak istedi. Ancak R.Y., trafik polisinin müdahalesini fark edince motosikleti hızlandırarak memurun üzerine sürdü.

Çarpışmanın sonrası yere savrulan polis memuru savrulurken, sürücü R.Y. de motosikletin kontrolünü kaybedip polis memurunun üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Polis arkadaşlarının yardım ettiği Yücel K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis memuru Yücel K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Motosiklet sürücüsü R.Y. ise ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.