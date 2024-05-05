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05 May 2024 15:30 - Güncelleme : 05 May 2024 15:37

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, anne ile oğlu ağır yaralandı

Uşak'ta yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ile oğlu araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uşak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna ehliyetsiz kullanan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandılar.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarından şehir merkezine seyir halinde olan İ.B. (22) idaresindeki 06 ADF 401 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, anne ile oğlu ağır yaralandı - 1. Resim

ANNE İLE OĞLU AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan F.K. (36) ile oğlu A.E.K. (6) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ile oğluna daha sonra tedavileri için Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, anne ile oğlu ağır yaralandı - 2. Resim

EHLİYETİNE EL KONULDU

Öte yandan polis ekiplerince sürücü gözaltına alınırken sürücünün İ.B.’nin alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine polis tarafından 2026 yılana kadar el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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